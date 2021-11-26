ВОЗ: на изучение нового штамма COVID-19 потребуется несколько недель

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что для изучения нового штамма коронавируса B.1.1.529 необходимо несколько недель. Об этом сообщает РИА Новости.
– Предварительный анализ показывает, что вирус имеет много мутаций, которые требуют дальнейшего изучения. Понадобится несколько недель, чтобы понять, какое влияние оказывает этот вариант. Эксперты работают над изучением мутаций, определяют, что они потенциально означают. Специалисты намерены выявить, насколько трансмиссивным, вирулентным является этот вариант, – уточнил Линдмайер.
Он добавил, что сейчас также изучается потенциальное влияние нового штамма коронавируса на эффективность вакцин против COVID-19 и средств его диагностики.