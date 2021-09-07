ВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19

– уточнила информациюВместе с тем, согласно актуальным данным ВОЗ, в мире еженедельно коронавирусная инфекция уносит жизни 67–68 тысяч человек.Ван Керкхове отметила, что в Южной и Северной Америке количество людей с положительным результатом теста на коронавирус только увеличивается. Возрастает также число летальных исходов от инфекции. В Европе, наоборот, диагноз CОVID-19 ставят все реже, однако число смертельных исходов из-за этого заболевания растет. В Азии и смертность, и заболеваемость коронавирусом идет на спад.