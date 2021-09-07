ВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19

Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако ситуация с COVID-19 в странах различается, передает РИА Новости.
– Это плато находится на достаточно высоком уровне интенсивности. Таким образом, регистрируется около 4,4–4,5 миллиона случаев каждую неделю, и это, безусловно, является заниженной оценкой истинного числа случаев, которые действительно происходят во всем мире, – уточнила информацию глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
Вместе с тем, согласно актуальным данным ВОЗ, в мире еженедельно коронавирусная инфекция уносит жизни 67–68 тысяч человек.
Ван Керкхове отметила, что в Южной и Северной Америке количество людей с положительным результатом теста на коронавирус только увеличивается. Возрастает также число летальных исходов от инфекции. В Европе, наоборот, диагноз CОVID-19 ставят все реже, однако число смертельных исходов из-за этого заболевания растет. В Азии и смертность, и заболеваемость коронавирусом идет на спад.