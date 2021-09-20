ВОЗ: мир должен проявлять бдительность в отношении вирусов гриппа

По данным организации, с сентября по январь текущего года в мире зафиксировано рекордно низкое количество случаев гриппа. Наблюдалось меньшее количество образцов для анализа, чем в предыдущие годы. Доля подтвержденных случаев гриппа от всех протестированных в этот период составила менее 0,2%. При этом в три предыдущих сезона гриппа этот показатель был на уровне 17%. Снизить активность гриппа удалось благодаря мерам по борьбе с коронавирусом (ограничение въезда, масочный режим и соблюдение дистанции).Но в ВОЗ считают, что следует проявлять бдительность в отношении вирусов гриппа, вирусы с пандемическим потенциалом могут появиться в любой момент. Так, страны должны продолжить совместную работу в рамках Глобальной системы эпиднадзора за гриппом и ответных мер, в том числе проведение вакцинации.В этом сезоне вакцинация против гриппа будет проходить параллельно с пандемией и вакцинацией от COVID-19. В связи с этим внесены дополнения в тактику вакцинации, при этом учтены позиции международных и отечественных экспертов, а также рекомендации производителей вакцин.Согласно разработанному Минздравом порядку вакцинация против гриппа в первую очередь будет проводиться взрослым, закончившим курс вакцинации против COVID-19, детям 0–17 лет в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и детям, посещающим учреждения образования.В случае проведения пациенту вакцинации против гриппа и COVID-19 сначала рекомендуется закончить курс вакцин против коронавируса, а затем не ранее чем через 14 дней после этого проводить вакцинацию против гриппа. По желанию пациента допустимо и совместное (в один день) применение вакцин против COVID-19 и против гриппа (за исключением живых вакцин). Пациент, не имеющий противопоказаний, должен оформить письменное информированное согласие.Период проведения вакцинации против гриппа продлен до начала 2022 года (при условии, что не будет активной циркуляции вирусов гриппа).В 2021 году в состав вакцин для профилактики гриппа внесены изменения по двум позициям – вирусу гриппа А (H1N1) и А (H3N2).