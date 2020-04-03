ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич в интервью РИА Новости в очередной раз огласил позицию ВОЗ о необходимости ношения медицинских масок в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

«Наша позиция не изменилась. Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также те люди, которые ухаживают за больными, к примеру, дома, должны носить маски, так как они могут заразиться», — отметил Язаревич.

Специалист добавил, что сама по себе маска не является гарантией защиты от коронавируса и должна использоваться вместе с другими средствами защиты.

«И проблема заключается в том, что, надевая маску, люди могут получить ложное чувство безопасности. И они забудут про другие вещи, такие как мытье рук. Если вы не знаете, как правильно носить маску, вы будете гораздо чаще, чем обычно, дотрагиваться до своего лица», — уверен он.

Представитель ВОЗ также акцентировал внимание на том, что необходимыми средствами защиты (масками, перчатками, очками) в первую очередь должны быть обеспечены медики во всем мире, а этого трудно добиться, учитывая колоссальный спрос на эти товары со стороны населения.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом сообщил, что организация может пересмотреть рекомендации относительно медицинских масок, однако решение будет принято только на основании научных фактов.