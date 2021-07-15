Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посоветовал государствам к сентябрю текущего года привить от COVID-19 по меньшей мере 10% населения, передает РИА Новости.
– Временные рекомендации государствам-членам... выполнить призыв ВОЗ к действию, чтобы к сентябрю 2021 года было вакцинировано не менее 10% населения всех стран. Для защиты уязвимых групп населения от появления и распространения вариантов SARS CoV-2 требуется усиление глобальной солидарности, – уточняется в сообщении ВОЗ.
Вместе с тем комитет ВОЗ обратил внимание, что программы прививочной кампании обязаны в первую очередь затронуть наиболее уязвимых граждан.
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ВОЗ: к сентябрю должно быть вакцинировано не менее 10% населения всех стран
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