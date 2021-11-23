ВОЗ: к марту 2022 года число умерших от COVID-19 в Европе может превысить 2 миллиона

Число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией в Европе к марту 2022 года при сохранении теперешней ситуации может превысить 2 миллиона. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз регионального бюро ВОЗ.
"К марту следующего года в Европейском регионе от COVID-19 может погибнуть более 2 млн человек, – сказано в сообщении. – Регион остается в тисках пандемии коронавируса. На минувшей неделе количество зарегистрированных смертей от COVID-19 стало больше почти до 4200 в день, вдвое с 2100 в конце сентября. Между тем совокупное зарегистрированное количество смертей от вируса превысило 1,5 миллиона в 53 странах региона".
В организации отметили, что сегодня "COVID-19 является причиной смерти номер один в Европе и Центральной Азии".
Эксперты ВОЗ выделяют три основных фактора, которые влияют на быстрое распространение COVID-19. Во-первых, в Европе доминирует крайне заразный дельта-штамм SARS-CoV-2. Во-вторых, во многих странах отменены ограничения. В-третьих, многие жители еще не вакцинированы.
Эксперты предупреждают о том, что страны региона ждет "высокая или экстремальная нагрузка" на систему здравоохранения. Они призывают проводить вакцинацию и ревакцинацию населения, а также принимать профилактические меры: носить маски, мыть руки, проветривать помещения, соблюдать дистанцию между людьми. Важным инструментом в борьбе с пандемией может стать внедрение ковид-паспортов, считают в региональном бюро ВОЗ.
"У всех нас есть возможность и ответственность помочь предотвратить ненужные трагедии и гибель людей, а также ограничить дальнейшие потрясения для общества и бизнеса в этот зимний сезон", – цитируют в сообщении слова директора бюро Ханса Клюге.
По данным ВОЗ, в Европейском регионе введено более одного миллиарда доз вакцин против коронавируса, причем 53,5% жителей получили две дозы препарата против коронавируса. Вместе с тем по-прежнему наблюдается значительный разрыв между странами по показателю доли вакцинированных: от менее 10% до более 80%.