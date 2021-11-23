ВОЗ: к марту 2022 года число умерших от COVID-19 в Европе может превысить 2 миллиона

– сказано в сообщении.В организации отметили, что сегодня "COVID-19 является причиной смерти номер один в Европе и Центральной Азии".Эксперты ВОЗ выделяют три основных фактора, которые влияют на быстрое распространение COVID-19. Во-первых, в Европе доминирует крайне заразный дельта-штамм SARS-CoV-2. Во-вторых, во многих странах отменены ограничения. В-третьих, многие жители еще не вакцинированы.Эксперты предупреждают о том, что страны региона ждет "высокая или экстремальная нагрузка" на систему здравоохранения. Они призывают проводить вакцинацию и ревакцинацию населения, а также принимать профилактические меры: носить маски, мыть руки, проветривать помещения, соблюдать дистанцию между людьми. Важным инструментом в борьбе с пандемией может стать внедрение ковид-паспортов, считают в региональном бюро ВОЗ.– цитируют в сообщении слова директора бюро Ханса Клюге.По данным ВОЗ, в Европейском регионе введено более одного миллиарда доз вакцин против коронавируса, причем 53,5% жителей получили две дозы препарата против коронавируса. Вместе с тем по-прежнему наблюдается значительный разрыв между странами по показателю доли вакцинированных: от менее 10% до более 80%.