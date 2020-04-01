ВОЗ и Viber запустили чат-бот о Covid-19

Всемирная организация здравоохранения создала в мессенджере Viber чат-бот о COVID-19, который будет информировать пользователей более чем на 20 языках, пишет РИА Новости.

Чат-бот уже запущен на английском, арабском и русском. Он содержит ответы на часто задаваемые вопросы и сведения об актуальных событиях, связанных с пандемией. Раздел «Последние новости» обновляется одновременно с сайтом ВОЗ.

Чат-бот бесплатный, им могут воспользоваться миллионы пользователей по всему миру. В ближайшие дни информацию переведут на 20 языков.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.