ВОЗ: дельта-штамм коронавируса зафиксирован в 192 странах

"Альфа", "бета", "гамма" и "дельта" считаются среди экспертов "вариантами, вызывающими обеспокоенность".– отмечается в еженедельном эпидемическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.Уточняется, что информация об обнаружении дельта-варианта поступила из 192 стран, тогда как в бюллетене за минувшую неделю речь шла о 187 государствах. Штамм "дельта" впервые выявили в октября прошлого года в Индии.Согласно данным ВОЗ на 5 октября, в мире с начала пандемии положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 235 175 106 человек. За все время COVID-19 унес жизни 4 806 841 пациента. На первой строчке по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом оказались США. Здесь диагноз COVID-19 поставили 43 401 318 раз. На второй строчке – Индия (33 853 048). Замыкает тройку Бразилия (21 468 121). Общее число летальных исходов от коронавируса больше в США – 696 732, следом идет Бразилия (597 948), а затем Индия (449 260).