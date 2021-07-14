ВОЗ: дельта-штамм коронавируса станет доминирующим в мире

– пояснили в пресс-службе ВОЗ, отвечая на вопрос , почему "дельта"-штамм распространяется в одних странах, а в других не обнаружен.– подчеркнули в организации.Согласно опубликованному в среду эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, "дельта"-штамм выявлен в 111 странах и территориях, и с 6 июля их число стало больше на семь. Сейчас он циркулирует в Индии, где его впервые обнаружили в октябре 2020 года, а также в России, Великобритании, Испании, Турции, Таиланде, Израиле, Бразилии и США. В то же время у Всемирной организации здравоохранения нет данных о появлении этого штамма в Исландии, Египте, Черногории, на Кубе и в целом ряде других государств и территорий, всего их к настоящему моменту 85.