Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "дельта", который характеризуется высокой заразностью, скоро станет доминирующим в мире. Но еще не выявлено, почему в некоторых странах этот вариант появляется, а в других – нет. Об этом сообщает ТАСС.
– Мы ограничены в нашем понимании присутствия вариантов имеющимися у стран возможностями для секвенирования генома. Присутствие вариантов в государствах может быть подтверждено только, если они выявлены посредством секвенирования и если с мировым сообществом поделились данными о последовательности [генома], – пояснили в пресс-службе ВОЗ, отвечая на вопрос , почему "дельта"-штамм распространяется в одних странах, а в других не обнаружен.
– "Дельта" очень заразен, и ВОЗ ожидает, что скоро он станет доминирующим штаммом коронавируса, циркулирующим в мире, – подчеркнули в организации.
Согласно опубликованному в среду эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, "дельта"-штамм выявлен в 111 странах и территориях, и с 6 июля их число стало больше на семь. Сейчас он циркулирует в Индии, где его впервые обнаружили в октябре 2020 года, а также в России, Великобритании, Испании, Турции, Таиланде, Израиле, Бразилии и США. В то же время у Всемирной организации здравоохранения нет данных о появлении этого штамма в Исландии, Египте, Черногории, на Кубе и в целом ряде других государств и территорий, всего их к настоящему моменту 85.
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ВОЗ: дельта-штамм коронавируса станет доминирующим в мире
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