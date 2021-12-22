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  2. ВОЗ дала рекомендации по вакцинации детей и подростков против COVID-19

ВОЗ дала рекомендации по вакцинации детей и подростков против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков против коронавирусной инфекции, поскольку данная категория менее всего подвержена тяжелому течению COVID-19. Это следует из заявления по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE), представленного 22 декабря, пишет РИА Новости.


"В настоящее время ВОЗ не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков, поскольку бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико, а высокий охват вакцинацией среди групп, подверженных наибольшему риску тяжелых заболеваний, еще не достигнут во всех странах", – говорится в документе.
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Фото: РЕЙТЕР
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