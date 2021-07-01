ВОЗ дала рекомендации по минимизации распространения "черной плесени"

Об этом заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович. Она пояснила, что некоторые из грибковых инфекций, обнаруженных у пациентов с COVID-19 в Индии, связаны с дрожжами, а другие – с плесенью. Но в то же время плесень может вызывать такие инфекции, как мукормикоз ("черный грибок") и аспергиллез (вызванный другим типом грибка).– Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей со слабым иммунитетом, тех, у кого есть диабет либо другие хронические заболевания. Сюда же относятся пациенты с онкологией или те, кто длительное время принимал определенные лекарства. Следует учитывать тот факт, что COVID-19 тоже ослабляет иммунитет, – отмечается в комментарии.Специалист также подчеркнула, что ВОЗ рекомендует "свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести". Кортикостероиды в тяжелых случаях действительно спасают жизнь, но их массовое применение может вызывать грибковые инфекции.Эксперт посоветовала тщательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, особенно вентиляторы.По словам представителя организации, если у пациента диагностированы грибковые инфекции, его нужно лечить противогрибковыми препаратами.