ВОЗ: число умерших из-за COVID-19 в мире за неделю выросло на 8%

, – уточняется в эпидемическом бюллетене ВОЗ.При этом отмечается, что число смертей выросло за неделю на 8%, превысив 50 тыс.Около 60% новых заразившихся коронавирусом приходится на Европу. За неделю там зафиксирован прирост заболеваемости на 6%, в странах Америки – на 3%, в Западно-Тихоокеанском регионе – на 2%. В то же время снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксировано в Восточном Средиземноморье (на 12%), Юго-Восточной Азии (на 9%) и Африке (на 9%).Наибольший рост смертности отмечен в Юго-Восточной Азии (на 50%). Количество смертей возросло по сравнению с предыдущими семью днями также в Европе (на 12%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 10%), тогда как в остальных регионах число летальных исходов снизилась.Согласно приведенным в бюллетене данным, с 25 по 31 октября в мире 3 021 634 человека получили положительный результат теста на коронавирус, 50 477 пациентов, у которых ранее подтвердили диагноз COVID-19, умерли. О самом большом количестве случаев инфицирования за неделю сообщили США (528 455). На второй строчке оказалась Великобритания (285 028). Следом идут Россия (272 147), Турция (182 027) и Украина (152 897).По данным ВОЗ на 2 ноября, в мире с начала пандемии было выявлено 246 951 274 случая заражения коронавирусом и 5 004 855 случаев смерти. Число заразившихся увеличилось за сутки на 347 703, летальных исходов – на 5981.