Более 2,6 млн новых случаев COVID-19 и более 57 тыс. летальных исходов было зарегистрировано на прошлой неделе в мире. По сравнению с предыдущими семью днями рост заболеваемости составил 2%, тогда как смертность уменьшилась на 10%, что является самым низким показателем с ноября прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
– Заболеваемость по-прежнему очень высокая. На прошлой неделе ежедневно вирус диагностировался в среднем у более 370 тысяч человек, – отмечается в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ.
– Число смертей снижается. Всего их было зарегистрировано более 57 тыс. за минувшую неделю, что на 10% меньше, чем неделей раньше, и это минимальный показатель смертности с ноября 2020 года, – следует из данных ВОЗ.
За неделю в мире заболели 2 600 313 человек, 57 603 летальных исхода. По состоянию на 27 июня всего насчитывался 180 492 131 случай инфицирования и 3 916 771 случай смерти пациентов.
В Европе за 7 дней заразились более 372 тыс. человек и умерли более 6 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,1 млн новых случаев инфицирования и более 30 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии медики выявили более 573 тыс. заразившихся, умерли более 13 тыс. человек.
Фото из архива БЕЛТА
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ВОЗ: более 2,6 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю
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