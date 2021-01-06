Войсковая часть 3214 сегодня снова встречала своих постоянных гостей – участников автопробегов «За единую Беларусь»

Решением командира части Владимира Жизневского за вклад в военно-патриотическое воспитание военнослужащих, организацию мероприятий по защите интересов страны гостей отметили грамотами.
В ответ – добрые слова от председателя республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» Сергея Рачковского:
– Спасибо вам. Я как офицер запаса понимаю, какой этап вы сейчас проходите, ведь сам проходил его в 2010 году. Только тогда это длилось один день, а сейчас более четырех месяцев. Нас много, мы едины и за нами правда. Еще раз большое вам спасибо.
В завершении мероприятия с песней «Любимую не отдают» выступили лауреаты премии Президента Беларуси «За духовное возрождение» Юлия Быкова и Евгений Олейник.
Кристина КАМЫШНИКОВА.
Фото Алексея ЧЕБОТАРЕВА.