Войсковая часть 3214 сегодня снова встречала своих постоянных гостей – участников автопробегов «За единую Беларусь»

– с такими словами обратился к гостямза вклад в военно-патриотическое воспитание военнослужащих, организацию мероприятий по защите интересов страны гостей отметили грамотами.В ответ – добрые слова отВ завершении мероприятия с песней «Любимую не отдают» выступили лауреаты премии Президента Беларуси «За духовное возрождение» Юлия Быкова и Евгений Олейник.Фото Алексея ЧЕБОТАРЕВА.