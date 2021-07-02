Крупнейшую военную базу в афганском Баграме покинули последние военные США и НАТО. Об этом сообщает Би-би-си.
Как отмечает издание, с этой базы на протяжении 20 лет осуществлялись самые значимые операции против талибов и «Исламского государства». Би-би-си утверждает, что окончательный уход из Баграма западного контингента может иметь для Афганистана значительные последствия.
При этом ТАСС пишет, что на просьбу уточнить, действительно ли вывод войск США из Афганистана закончится в ближайшие дни, американский лидер ответил отрицательно. «Мы движемся в точности по графику, находимся в той точке, где и рассчитывали быть [к настоящему времени в плане вывода американского воинского контингента из Афганистана]», – отметил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.
Напомним, что соглашение между талибами и США о полном выводе американских войск из Афганистана было достигнуто еще при администрации Дональда Трампа. Джозеф Байден определил сроки вывода: он должен завершиться 11 сентября 2021-го.
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Войска США покинули Баграм – крупнейшую авиабазу Афганистана
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