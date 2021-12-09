Вовлечение международного спорта в политику уничтожает его – Гигин

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Ведущий Вадим Шепет напомнил: сейчас Вашингтон заявляет, что США не планирут направлять свою делегацию на зимние Олимпийские игры в Пекине, где в свою очередь отвечают, что их никто не приглашал.– подчеркнул Гигин.Эксперт считает, что для спортсмена психологическое и эмоциональное состояние так же важны, как и физическая форма.– отметил он.