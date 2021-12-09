Вовлечение международного спорта в политику уничтожает его – Гигин

Такое мнение выразил председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание" в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио".
Ведущий Вадим Шепет напомнил: сейчас Вашингтон заявляет, что США не планирут направлять свою делегацию на зимние Олимпийские игры в Пекине, где в свою очередь отвечают, что их никто не приглашал.
– Люди просят оставить им спорт, чтобы там они могли найти отдушину от этого безумия, охватившего мир. Все эти скандалы (во время летних ОИ 2021 в Токио. – Прим. ред.) с российскими спортсменами, связанные с допингом, делались для того, чтобы нанести политический удар по Российской Федерации. Но кто от этого выиграл? Проиграли сами спортсмены. Когда сильнейших российских спортсменов по многим видам спорта не допускали к соревнованиям, их конкурент, который при этом побеждает, проигрывает. Моральный удар по спорту был еще больше. Когда некоторых спортсменов из других стран заставляли выходить и говорить, что приветствуют недопуск своих российских конкурентов, они ведь просто падают морально, – подчеркнул Гигин.
Эксперт считает, что для спортсмена психологическое и эмоциональное состояние так же важны, как и физическая форма.
– Фактически мировой спорт уничтожают и разрушают. Спортивная солидарность, международные спортивные движения, проведение соревнований – это одно из крупнейших человеческих достижений. Попытки его уничтожить говорят о тектонических изменениях планетарного масштаба, которые ведут к образованию некого нового мира. И не факт, что он будет лучше предыдущего, – отметил он.