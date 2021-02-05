«Восстановить потоки и работу предприятий»: в Минтрансе рассказали о проектах на 2021 год

Основной задачей в транспортной отрасли на 2021 год Министерство транспорта и коммуникаций видит в стабилизации финансового состояния предприятий – авиационных, железнодорожных организаций, которые серьезно пострадали от последствий пандемии. Об этом сообщил журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко накануне итогового заседания коллегии министерства.
– Мы не останавливаемся, будем реализовывать ряд структурных объектов. В 2021 году завершим дорогу первой категории Минск – Смолевичи, завершим реконструкцию дороги Р-23 до Солигорска, что почти 20 километров дорог первой категории. Также планируем приступить к реализации проекта по автомобильной дороге Р-46. И будем готовить обоснование инвестиций для последующей модернизации на ближайшую пятилетку автомобильной дороги М-1, Е30, – отметил руководитель ведомства.
Также планируется развитие грузовых железнодорожных перевозок, в первую очередь контейнерных, будут приложены усилия для восстановления потоков.
На итоговом заседании коллегии Министерства транспорта и коммуникаций рассматривались итоги работы транспортного комплекса Беларуси в 2020 году и задачи по его развитию на 2021 год, вопрос совершенствования деятельности в области автомобильных перевозок, принимаемые меры по обеспечению эффективности работы Белорусской железной дороги и совершенствование ее структуры и др.
Фото: БЕЛТА
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