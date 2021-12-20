Воспитанники детских домов и интернатов Минщины примут рождественские подарки

Всего за четыре дня участники марафона добра посетят 10 детских учреждений различного типа. Среди них школы-интернаты в Молодечно, Вилейке, Городее, Копыле.Никто из ребят-воспитанников учреждений образования не останется без внимания и новогодних сюрпризов. Их ждут сладкие подарки и много полезных для быта, учебы и развлечений вещей: постельные принадлежности, музыкальный центр, подарочные сертификаты на 1000, 2000 и 5000 тысяч рублей, планшеты, ноутбуки, цветной принтер.Автопробег начнется 22 декабря и завершится 25 декабря.