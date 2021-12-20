SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Воспитанники детских домов и интернатов Минщины примут рождественские подарки

Воспитанники детских домов и интернатов Минщины примут рождественские подарки

 «Единая Минщина — сердце Беларуси» - так называется благотворительный автопробег, в котором примут участие представители Миноблисполкома и райисполкомов, различных организаций и предприятий центрального региона, профсоюзного объединения. 

Всего за четыре дня участники марафона добра посетят 10 детских учреждений различного типа. Среди них школы-интернаты в Молодечно, Вилейке, Городее, Копыле.

Никто из ребят-воспитанников учреждений образования не останется без внимания и новогодних сюрпризов. Их ждут сладкие подарки и много полезных для быта, учебы и развлечений вещей: постельные принадлежности, музыкальный центр, подарочные сертификаты на 1000, 2000 и 5000 тысяч рублей, планшеты, ноутбуки, цветной принтер.

Автопробег начнется 22 декабря и завершится 25 декабря.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы