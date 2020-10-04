Воскресный марш: агрессия, летящие камни, перекрытые дороги

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Польские Telegram-каналы снова вывели людей на улицы, и снова жители Минска так и не поняли почему эти люди ходят по проезжей части, а не по тротуару. Упорно продолжают брать на такие мероприятия и совсем маленьких детей. В сторону правоохранителей летят камни и бутылки, все что попадется под руку. Тактика правоохранителей осталась прежней: не поддаваться на провокации и обеспечить безопасность тех, кто в свой выходной случайно оказался недалеко от протестующих вот таким образом. Как по команде, около шести вечера протесты подошли к своему логическому завершению.Подробности – в видео.