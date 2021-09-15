Воскресенский: вся угроза Европейскому союзу идет с юга

Об этом директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский заявил в новом выпуске программы «ОбъективНо» на ОНТ.
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– Если бы европейские политики более тщательно подошли к стратегическому анализу, планированию, они бы поняли, что надо финансово помочь российской и белорусской армии, – сказал Юрий Воскресенский и пояснил: – Потому что сейчас ось преломления не Запад – Восток, как говорят многие эксперты, а Север – Юг. Поэтому на самом деле вся угроза Европейскому союзу идет с юга. А от нас угроза никогда не исходила, потому что ни у России, ни у Беларуси нет ни одной территориальной претензии ни к одной из стран. Поэтому абсолютно очевидно: они [ЕС] должны бояться того, что происходит на юге, на Ближнем Востоке. Там, где они побывали и не доделали то, что планировали и заявляли доделать.