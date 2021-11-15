Воскресенский: у беженцев сдают нервы, они готовы идти на прорыв

Директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский на границе находится два дня, наблюдает за происходящими событиями. В беседе с корреспондентом sb.by он поделился впечатлениями:
– Эмоции, которые меня переполняют, схожи с эмоциями любого белоруса. Я возмущен тем фактом, что польская сторона не предоставляет несчастным беженцам гуманитарный коридор. Понимаю, что беженцам некуда идти назад, многие из них продали свои жилища, бизнесы на родине. У них только одно направление – к родне и диаспорам в Германии, где живет до 1 миллиона курдов. И почему не пропустить этих людей к близким, в голове нормального человека не укладывается. Если бы коридор был организован, то проблема с беженцами мгновенно бы решилась. Тем более что белорусская сторона предпринимает все меры, чтобы не допустить роста потока нелегальной миграции. Мы не пропустили в нашу страну более 8 тысяч человек, не садим на рейсы «Белавиа» граждан ряда стран. Но с имеющимися беженцами нужно что-то делать. Сейчас мы их кормим, поим, обогреваем. Все люди имеют право на жизнь. Но польская сторона, к сожалению, лишает их этого права. Особенно цинично это выглядит в связи с историческим контекстом. В 1942 году в Польше был большой исход в Иран. 120 000 человек тогда покинули Польшу. Их радушно и с комфортом приняли персы и курды. И сейчас, когда пришло время вернуть исторический долг, поляки включили режим непонимания. Вижу, как ситуация накаляется. Мой прогноз, что у людей сдадут нервы, к сожалению, сбывается. Беженцы сегодня переместились на линию соприкосновения с польской пограничной службой и силовиками. Завтра-послезавтра беженцы от таких морозов могут пойти на прорыв.