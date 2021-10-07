Воскресенский рассказал о личных и профессиональных итогах этого насыщенного и важного года

Своим мнением он поделился в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ:
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– По итогу года для меня изменения произошли в том, что у меня больше нет личной жизни – только общественная. Моя семья сейчас – это все белорусы. После того как мы учредили «Круглый стол демократических сил», за прошедший год провели 31 круглый стол, 10 из которых –по конституционной тематике. Мы выпускаем еженедельные аналитические бюллетени для 60 дипломатических миссий. Мы создали новое медиа, в том числе онлайн-издание и YouTube-канал, который, к слову, вошел в миллионники по совокупным просмотрам. Мы сформировали два оргкомитета политических партий и пытаемся консолидировать оставшуюся в стране прогосударственную демократическую оппозицию. Мы также проводим акции милосердия и чистоты, записываем аналитические передачи, встречаемся практически со всеми послами и представителями ЕС в Беларуси. Мы ведем информационную работу в том числе на международном участке.