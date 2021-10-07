Воскресенский рассказал, как его дважды пытались вербовать в Польше

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- рассказал Юрий Воскресенский.Гость программы отметил, что данное предложение поступало ему дважды. Первый раз от политолога Болкунца. Второй - от представителя антинародного «антикризисного управления» Павла Латушко. Они искренне удивились, когда это предложение было отвергнуто, ведь когда-то у них оно сработало с бегуньей Тимановской, а также некоторыми сотрудниками правоохранительных органов, которые сбежали на Запад., - отметил политолог.Отвечая на вопрос, какую сумму ему предложила оппозиция, глава КСДС отметил, что от них прозвучала фраза «озолотишься»:- утвердил Юрий Воскресенский.