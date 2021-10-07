Воскресенский рассказал, как его дважды пытались вербовать в Польше

Об этом директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский рассказала в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
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- Это была не только вербовка. Кроме денежных знаков, это было предложение и европейских паспортов, и какой-то славы. Возможно, они решили, что тщеславие, которое присуще беглым оппозиционерам, как-то циркулирует и в нашей среде, - рассказал Юрий Воскресенский.
Гость программы отметил, что данное предложение поступало ему дважды. Первый раз от политолога Болкунца. Второй - от представителя антинародного «антикризисного управления» Павла Латушко. Они искренне удивились, когда это предложение было отвергнуто, ведь когда-то у них оно сработало с бегуньей Тимановской, а также некоторыми сотрудниками правоохранительных органов, которые сбежали на Запад.
- Я сделал встречное предложение Болкунцу - предложил вместе со мной на автомобиле вернуться на родину. И я уверен, что многие вопросы снялись бы. Мы бы урегулировали его своеобразные взаимоотношения с белорусской властью. Самое забавное, что он не сказал мне “нет”, - отметил политолог.
Отвечая на вопрос, какую сумму ему предложила оппозиция, глава КСДС отметил, что от них прозвучала фраза «озолотишься»:
- Сколько это в их понимании, я не уточнял, потому что мне было не интересно. Родина и народ не продаются, - утвердил Юрий Воскресенский.