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  2. Воскресенский: проект Конституции носит прогрессивный и демократический характер

Воскресенский: проект Конституции носит прогрессивный и демократический характер

Об этом директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил», член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский заявил сегодня на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции.


- Этим текстом мы сделали еще один важный шаг к укреплению суверенитета и независимости страны. Отвечая на вызовы времени и общественный запрос, подготовили проект Конституции, которая укрепит фундамент нашего общего дома, - подчеркнул Юрий Воскресенский.

По его словам, положения проекта Конституции обсуждались в ходе круглых столов с разными общественно-политическим силами, экспертами:

- И все они отмечали, что текст носит прогрессивный и демократический характер. Поэтому мы призываем сторонников перемен, прежде всего, всех граждан поддержать данный проект и проголосовать за него на предстоящем референдуме.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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