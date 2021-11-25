Воскресенский: проект Конституции носит прогрессивный и демократический характер

Об этом директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил», член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский заявил сегодня на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции.
- Этим текстом мы сделали еще один важный шаг к укреплению суверенитета и независимости страны. Отвечая на вызовы времени и общественный запрос, подготовили проект Конституции, которая укрепит фундамент нашего общего дома, - подчеркнул Юрий Воскресенский.
По его словам, положения проекта Конституции обсуждались в ходе круглых столов с разными общественно-политическим силами, экспертами:
- И все они отмечали, что текст носит прогрессивный и демократический характер. Поэтому мы призываем сторонников перемен, прежде всего, всех граждан поддержать данный проект и проголосовать за него на предстоящем референдуме.