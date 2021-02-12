Воскресенский призвал всех лидеров оппозиции отказаться от попыток дискредитации Беларуси, в том числе с помощью других стран

Директор информационно-аналитического учреждения “Круглый стол демократических сил” Юрий Воскресенский, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, призвал всех лидеров оппозиции отказаться от причинения ущерба гражданам и предприятиям, от санкционных списков, возбуждения дел в иностранных юрисдикциях и прочих попыток дискриминации и дискредитации Беларуси, в том числе с помощью других стран.
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– Мы призываем этих лидеров присоединиться, пока не поздно, к конструктивному диалогу и вместе искать способы сделать жизнь белорусского народа лучше. Нам надо всем учиться цивилизованно жить вместе, договариваться, вести диалог, обсуждать проблемы, ведь все хотят лучшего. Ради развития и независимости нашей страны нам нужно примирение и единство, – уверен Юрий Воскресенский.
Он подчеркнул, что представляет политические силы, которые боролись за власть, активно участвовали в прошедшей выборной кампании:
– Не все лидеры, которые примкнули к нам, были чисты на руку, не все были готовы поступиться личными амбициями, не все понимали, что будут делать с энергией переполненных эмоциями людей. Именно поэтому ситуация начала превращаться в хаос. Инициативу начали перехватывать радикально настроенные группировки и дискредитировавшие себя представители старой оппозиции. Увы, часть наших новых так называемых лидеров позорно сбежала, бросила, предала и фактически передала своих сторонников под управление анархистов, криминалитета, а местами зарубежных спецслужб.
Юрий Воскресенский констатировал, что среди этих людей не нашлось тех, кто смог бы принять тяжелое и ответственное решение – признать свое поражение и остановиться, не переходить красную линию предательства, выступая против своей страны, требуя введения санкций против отечественных предприятий, где работают простые люди.
– Я представляю те силы, которые хотят большего участия в политических процессах, имеют свое видение путей развития нашей страны, но при этом готовы брать на себя политическую и моральную ответственность, готовы к конструктивному диалогу за круглым столом. Мы нашли поддержку белорусского народа и верим, что можем разрешить разногласия мирным путем, – сказал он.
Юрий Воскресенский добавил, что поддерживает идею изменения Конституции, других законодательных актов с целью их гуманизации, большей включенности граждан в общественные процессы:
–Тот, кто чувствует, что его голос услышан, знает, что может влиять на судьбу государства, кто чувствует свою принадлежность к стране – не станет ее разрушать.
Алина ДАНИЛОВИЧ
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Воскресенский призвал всех лидеров оппозиции отказаться от попыток дискредитации Беларуси, в том числе с помощью других стран
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