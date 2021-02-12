Воскресенский призвал всех лидеров оппозиции отказаться от попыток дискредитации Беларуси, в том числе с помощью других стран

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, – уверен Юрий Воскресенский.Он подчеркнул, что представляет политические силы, которые боролись за власть, активно участвовали в прошедшей выборной кампании:Юрий Воскресенский констатировал, что среди этих людей не нашлось тех, кто смог бы принять тяжелое и ответственное решение – признать свое поражение и остановиться, не переходить красную линию предательства, выступая против своей страны, требуя введения санкций против отечественных предприятий, где работают простые люди., – сказал он.Юрий Воскресенский добавил, что поддерживает идею изменения Конституции, других законодательных актов с целью их гуманизации, большей включенности граждан в общественные процессы:Алина ДАНИЛОВИЧ