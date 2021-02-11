Александр Лукашенко фактически провел сегодня прямой разговор с народом, всенародный диалог. Об этом, комментируя доклад Главы государства, заявил sb.by в кулуарах VI Всебелорусского народного собрания руководитель учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский.
Политолог отметил, что выступление Президента было концептуальным и фактически дало ответ на все актуальные вопросы, обсуждаемые сегодня в белорусском обществе:
- Это и конституционная реформа, и усиление роли партий. Фактически Президент озвучил дорожную карту конституционного реформирования: сперва тщательное обсуждение, затем принятие конкретных решений.
Однако главное, что волнует людей, убежден Юрий Воскресенский, - не столько политический курс страны, сколько ее экономика:
- И Президент основную часть своего выступления уделил именно экономическим вопросам. Лично меня впечатлило то количество инфраструктурных объектов, которые собираются возвести в ближайшую пятилетку. 12 высокотехнологичных медицинских центров в регионах, три десятка типовых спортивных объектов с бассейнами… Все это резко повысит качество жизни в регионах.
Руководитель «Круглого стола демократических сил» обратил также внимание, что речь Александра Лукашенко неоднократно прерывалась аплодисментами:
- Это говорит о том, что он на одной волне с делегатами и нашел полный контакт с залом. А так как они избраны со всей Беларуси, фактически это прямой разговор с народом, всенародный диалог.
osipov@sb.by
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Воскресенский: Президент озвучил дорожную карту конституционного реформирования
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