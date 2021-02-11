Воскресенский: Президент озвучил дорожную карту конституционного реформирования

Политолог отметил, что выступление Президента было концептуальным и фактически дало ответ на все актуальные вопросы, обсуждаемые сегодня в белорусском обществе:Однако главное, что волнует людей, убежден Юрий Воскресенский, - не столько политический курс страны, сколько ее экономика:Руководитель «Круглого стола демократических сил» обратил также внимание, что речь Александра Лукашенко неоднократно прерывалась аплодисментами: