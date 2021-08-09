Воскресенский предложил Лукашенко освободить около сотни человек и публично заложил за них голову

Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский подготовил для Президента Беларуси предложение об освобождении около сотни человек и публично заложил за них голову. Эта инициатива была затронута сегодня в ходе «Большого разговора с Президентом». Кстати, впервые разговор об этом шел еще в прошлом году, когда Президент встречался с представителями оппозиционных политических движений в СИЗО КГБ.
– Все начали говорить: давайте посмотрим, выпустим кого-нибудь. Я не кровожадный, все на основании закона – могу помиловать. Ко мне даже Тихановский обращался. Я ему тогда сказал, зачем он ко мне обращается, его президент в Литве… Тогда на встрече был Юрий Воскресенский. И определили, что списком будет заниматься он. Тогда я сказал, что когда он будет мне писать обращение от кого-то, то в обмен заложит свою голову. И как только один, в данном случае из сотни, в сторону вильнет, ты сядешь. Он согласился. Сегодня читаю письмо, а головы там нет, – рассказал сегодня подробности Александр Лукашенко.
На это Юрий Воскресенский отреагировал из зала:
– Публично говорю, что закладываю голову за все 100 человек.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что по каждому из тех, кто включен в список, будут приниматься отдельные решения.
– Я пробежал по этому списку -– некоторых я знаю. Вы поймите: вопрос здесь сейчас не только во мне. Вопрос уже в силовиках, которых они (агрессивные участники акций оппозиции. – Прим. ред.) били, ломали. Я не могу переступить через ребят, которые сейчас инвалиды. Вопрос в Азаренке (Григорий Азаренок – журналист, телеведущий), которого последыши эти хотели убить. Они по мне прошлись, они мне все порвали – я жил только своей страной и народом. Я хотел, чтобы было лучше. Никакой я не коррупционер, у меня денег этих нет – вранье это все, которое они прописывали. Практически всю свою жизнь я положил на свою страну. Но ладно я, мне позвоночник не ломали и автомобилем не сбивали, с переломанными ногами я от них не уходил. Но я никогда не переступлю через это. Когда-нибудь я расскажу вам, что там происходило. Почему я пошел к омоновцам, почему взял боевое оружие, почему со мной был ребенок – он меня пошел защищать, а не нападать на кого-то. То, что я пережил, – ладно, но этого я никогда не прощу.
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