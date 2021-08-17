Воскресенский о белорусской псевдооппозиции: нет никаких юридических и правовых оснований для их признания

Об этом заявил директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский в эфире программы «Понятная политика» на «Беларусь 1»:
– Никакого признания нет и не будет потому, что они – самозванцы. И нет никаких юридических и правовых оснований для их признания, – считает эксперт.
Комментируя провальный визит Тихановской в США, Воскресенский подчеркнул, что никакой правовой коллизии тут нет и встречи с ней проходят из вежливости:
– Больше всего возмущает, что Тихановская и ее штаб могут навредить интересам белорусского государства и предприятиям, – резюмировал директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил".