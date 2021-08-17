Воскресенский о белорусской псевдооппозиции: нет никаких юридических и правовых оснований для их признания

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– считает эксперт.Комментируя провальный визит Тихановской в США, Воскресенский подчеркнул, что никакой правовой коллизии тут нет и встречи с ней проходят из вежливости:, – резюмировал директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил".