Политолог прокомментировал последнее заявление Бабарико, появившееся в интернете.
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"Я всегда очень корректно отзываюсь о Викторе Дмитриевиче. Но тут невооруженным глазом видно, что человек считает себя мессией. То есть, возможно, ему надо участвовать не в политической, а в религиозной деятельности. Что касается уголовного дела, я не знаю, о чем можно говорить и как доказывать свою невиновность, если вся твоя команда пошла на сотрудничество со следствием, рассказала обо всех фактах преступной деятельности, заключила досудебные соглашения. Даже с точки зрения тактической это просто неверно – противопоставлять себя суду", – отметил он.
Юрий Воскресенский ответил на вопрос журналистов о том, что бы он хотел сказал Бабарико.
"Если бы была такая возможность, я бы сказал: зачем ты нас во все это втянул? Если ты шел побеждать, то ты иди побеждай. А если шел как Лаевский – проиграть, так не надо было это все начинать", – заключил он.
По материалам БЕЛТА
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Воскресенский о Бабарико: неверно противопоставлять себя суду
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК