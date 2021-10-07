Воскресенский назвал дату, когда исчезнут представители беглой оппозиции

Об этом заявил директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" (КСДС) Юрий Воскресенский в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.
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– "Беглые" живут в своем вымышленном мире, где у них свои герои и свои "перамогі". Фактически они не оказывают влияния на происходящие в Беларуси внутриполитические процессы, и от этого идет их дичайшая агрессия. Мы зафиксировали, что массовые протесты закончились в день Всебелорусского народного собрания. Тогда на улицу не вышел никто, кроме журналистов Григория Азаренка и Людмилы Гладкой, – рассуждает гость программы.
Юрий Воскресенский отметил, что полное исчезновение и гибель представителей деструктивной беглой оппозиции произойдет в январе 2022 года:
– Сегодня утром был сформирован оргкомитет по проведению первого форума демократических сил, который пройдет в январе следующего года. Именно он провозгласит новую демократическую оппозицию, легитимизирует ее лидеров и зафиксирует политическую смерть деструктивной беглой оппозиции. Я бы даже не называл ее оппозицией, это пятая колона (внутренний противник. – Прим. ред.).