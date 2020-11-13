Воскресенский: наша задача – вовлечь активистов оппозиции в легальный политический процесс

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Он рассказал, что Министерство юстиции 28 октября зарегистрировало учреждение "Круглый стол демократических сил". Сегодня у этой площадки появился свой офис., – отметил политолог.Юрий Воскресенский подчеркнул, что определенные политические силы стремятся сорвать общественный диалог., – заявил он.