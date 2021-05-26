Об этом после встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии, представителями органов госуправления и журналистами сказал директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский:
– Встреча длилась 4 часа и прошла на одном дыхании. Как всегда, на мероприятии с участием Президента рассматривались самые актуальные вопросы, которые волнуют общество. Разговор был и по недавним событиям, связанным с экстренной посадкой самолета. Теперь мы уже знаем, что это провокация, за которой стоит та сторона. Прозвучала новая информация. К примеру, о том, что после сообщения диспетчеров о возможном минировании пилот более 15 минут (несмотря на возможную угрозу для пассажиров) не мог принять решение, не давал ответа. А уже потом решил посадить самолет в Минске. Хотя в таких ситуациях решение должно приниматься достаточно оперативно. Также интересно, почему пилоты 7 часов не покидали аэропорт, не улетали? Созванивались с кем-то. Тянули время? В общем, есть над чем подумать.
Все это напоминает хорошо организованную провокацию, в которой решили использовать и этого Протасевича. Слить его. Кстати, на эту версию указывает и тот факт, что в воскресенье вечером синхронно опубликовали заявления лидеры ряда государств, руководители дипведомств. Такие тексты согласовывают неделями. Мне видится (и об этом говорят многие политологи), что нас будут использовать в качестве какой-то фигуры в большой геополитической игре мировых игроков. Очень важно выстоять, максимально снизить экономические риски для страны. Всегда хочется верить, что разум возобладает. Призываем к сотрудничеству, призываем не сжигать последний мост благоразумия.
Фото: архив БЕЛТА
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Воскресенский: нас будут использовать в качестве какой-то фигуры в большой геополитической игре мировых игроков
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