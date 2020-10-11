Член инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмен Юрий Воскресенский и директор компании "Пандадок" Дмитрий Рабцевич вышли на свободу. Об этом сообщили в эфире телеканала Беларусь 1. Им изменена мера пресечения.
В программе "Главный эфир" сегодня вышло эксклюзивное интервью Агентства теленовостей с этими участниками встречи с Главой государства, состоявшейся накануне.
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Воскресенский и Рабцевич вышли на свободу - им изменена мера пресечения
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