Восемью встречами закроется первый тур групповой стадии футбольной ЛЧ

Группа «А»

Тренировка «Баварии»

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Матч с самой громкой афишей дня состоится в Мюнхене, где действующий обладатель главного трофея европейского клубного футбола, «Бавария», примет мадридский «Атлетико». В прошлом розыгрыше немецкий гранд выиграл 11 матчей из 11 проведенных и заслуженно стал победителем турнира. Но продолжить в том же духе в новом сезоне, наверное, будет сложно. Все-таки конкуренция в европейском клубном футболе зашкаливает. И уже первый соперник на групповой стадии, безусловно, способен прервать победную серию баварцев. Главной силой «Атлетико» в атаке должен стать уругваец Луис Суарес, который в сентябре перешел в эту команду из «Барселоны».Крайне любопытным для белорусских болельщиков представляется и второй матч в этой «пульке», в котором сойдутся «Зальцбург» и московский «Локомотив». В составе «железнодорожников» на групповом этапе Лиги чемпионов может дебютировать белорусский нападающий Виталий Лисакович. И это, бесспорно, подогревает наш интерес к соперничеству в Австрии. Фаворитом считается «Зальцбург», но вице-чемпион России при должной самоотдаче способен зацепиться за положительный для себя результат.Еще более сложное испытание предстоит сегодня вечером донецкому «Шахтеру», который встретится в гостях с мадридским «Реалом». «Горняки» крайне неубедительно начали национальный чемпионат, набрав всего 12 очков по итогам шести туров. И к тому же сейчас испытывают большие кадровые проблемы. Относительно недавно девять игроков, среди которых Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко и Жуниор Мораэс, сдали положительные тесты на коронавирус. А еще несколько основных футболистов «Шахтера» восстанавливаются после травм. «Реал» сегодня тоже не сможет рассчитывать на всех сильнейших. Но скамейка запасных у «сливочных» куда длиннее.Также в группе «В» состоится любопытный поединок между миланским «Интером» и «Боруссией» из Менхенгладбаха.В этой группе трудно выделить центральный матч, так как весьма интересными представляются оба. В Пирее греческий «Олимпиакос» примет «Марсель», а в Манчестере «МС» сыграет с «Порту».Победитель Лиги чемпионов – 2018/2019 «Ливерпуль» начнет новую еврокубковую кампанию поединком против амстердамского «Аякса». Эти команды являются завсегдатаями главного клубного турнира Европы. Но при этом их пути-дорожки в нем пересекутся всего в третий раз.Еще один матч игрового дня состоится в датском Хернинге, где «Митьюлланд» примет итальянскую «Аталанту». Обе дружины любят и умеют атаковать. А значит, велика вероятность яркого результативного поединка.