Восемью матчами завершится третий тур групповой стадии Лиги чемпионов

Группа «E»

«Краснодар» – «Челси»

Группа «F»

«Боруссия» (Дортмунд) – «Зенит»

Группа «G»

Криштиану Роналду

Группа «H»

Один из наиболее любопытных для белорусских болельщиков матчей состоится в испанской Севилье, где местная одноименная команда примет «Краснодар» белорусского защитника Александра Мартыновича. В первом туре российская команда в гостях отняла очки у сильного французского «Ренна» (1:1). Однако во втором на своем поле капитулировала в игре против «Челси» (0:4). «Севилья» представляется не менее опасным соперником, чем команда из Лондона. И к тому же играть «Краснодару» предстоит на выезде и без ряда ключевых футболистов. Впрочем, подопечные Мурада Мусаева способны удивить.Есть очевидный фаворит и в игре «Челси» – «Ренн». И это, разумеется, команда Фрэнка Лэмпарда. Лондонцы не лучшим образом начали сезон. Однако в последнее время стабилизировали свою игру, что исправно приносит результат. Особенно хороши «синие» при игре у собственных ворот. «Челси» не пропустил в четырех последних поединках, в том числе в двух встречах в рамках группового турнира.Как и «Краснодару», крайне сложное испытание предстоит сегодня вечером и действующему чемпиону России – «Зениту». Команда из Санкт-Петербурга начала групповой турнир с поражений от бельгийского «Брюгге» (1:2) и дортмундской «Боруссии» (0:2). А это значит, что в сегодняшней игре с «Лацио» у «сине-бело-голубых», по сути, нет права на ошибку. Всякое, конечно, бывает. Но все же если российская команда по итогам половины группового этапа не наберет ни одного очка, то ввязаться в борьбу за попадание в плей-офф ей будет невероятно тяжело.В еще одном матче этой «пульки» сойдутся «Брюгге» и «Боруссия». Фаворитом считается вице-чемпион Германии. Но рассчитывать на легкую прогулку ему вряд ли стоит. Бельгийская команда на групповом этапе еще не проигрывала. И к тому же дома она вдвойне опасна.На старте групповой стадии киевское «Динамо» без вариантов проиграло «Ювентусу» (0:2). А в игре прошлого тура с «Ференцварошем», по ходу которого украинская команда вела 2:0, она более чем обидно упустила победу, как говорится, на флажке. После такого подопечные Мирчи Луческу, разумеется, хотят реабилитироваться. Но сделать это сегодня им будет очень-очень сложно. Ведь в соперниках у динамовцев будет «Барселона», имеющая пока стопроцентный результат (шесть очков из шести возможных).Не сомневаются букмекеры и в том, как завершится второй матч этой группы между «Ференцварошем» и «Ювентусом». Здесь явным фаворитом, конечно же, является чемпион Италии, в составе которого, кстати, должен появиться и Криштиану Роналду. Вылечившись от коронавируса, звездный португалец вернулся в строй в состоявшейся 1 ноября игре чемпионата Италии против «Специи» (4:1) – и сразу же оформил голевой дубль. То есть своих бомбардирских навыков за несколько недель вынужденного простоя лидер «Ювентуса» не растерял.«Манчестер Юнайтед» подходит к третьему туру с двумя победами и в статусе единоличного лидера группы. А «Истанбул Башакшехир», с которым предстоит соперничать «МЮ», наоборот, оба предыдущих матча проиграл и к тому же не забил ни одного мяча. Исходя из этого, у англичан вроде как не должно возникнуть проблем в Стамбуле. Но все же досрочно отдавать три очка подопечным Уле-Гуннара Сульшера не будем. У чемпиона Турции сегодня, по сути, будет последний шанс всерьез ввязаться в борьбу за зону плей-офф – и «Истанбул Башакшехир» предпримет максимум усилий, чтобы это сделать.Более чем любопытный поединок пройдет и в Лейпциге, где местная одноименная команда сыграет с ПСЖ. Когда эти же дружины встречались в полуфинале минувшего розыгрыша ЛЧ, немецкая команда потерпела разгромное поражение – 0:3. Но после того дома «быки» одержали в чемпионате страны и Лиге чемпионов четыре победы в четырех встречах с общей разницей забитых и пропущенных мячей 11:2. Разумеется, сегодня хозяева поля настраиваются на реванш. Впрочем, и ПСЖ очки нужны как воздух.