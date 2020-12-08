Восемью матчами начнется заключительный тур группового раунда ЛЧ

Группа «E»

В победном поединке прошлого тура против «Ренна» капитан «Краснодара» Александр Мартынович был одним из лучших

Группа «F»

Группа «G»

Матч второго тура против «Барселоны» (0:2) лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил из-за коронавируса, но сейчас должен сыграть

Группа «H»