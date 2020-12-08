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  2. Восемью матчами начнется заключительный тур группового раунда ЛЧ

Восемью матчами начнется заключительный тур группового раунда ЛЧ

В футбольной Лиге чемпионов сегодня вечером состоятся матчи заключительного тура групповой стадии в квартетах «E», «F», «G» и «H».

Группа «E»

В победном поединке прошлого тура против «Ренна» капитан «Краснодара» Александр Мартынович был одним из лучших

Одолев в предыдущем туре «Ренн» – 1:0, «Краснодар» белорусского защитника Александра Мартыновича обеспечил себе путевку в 1/16 финала Лиги Европы, однако выше третьего места ни при каких раскладах не поднимется. «Челси» же абсолютно точно завершит групповой этап на первом месте в группе. Исходя из этого, осязаемой интриги в предстоящей встрече не просматривается. Однако это не значит, что игра будет товарищеской. «Челси», безусловно, хочет завершить групповой этап без осечек. А «Краснодар» постарается поквитаться с «синими» за более чем обидное домашнее поражение (0:4), случившееся в конце октября. «После победы над «Ренном» было время поликовать, ведь мы так долго к ней шли. Но надо готовиться дальше», – цитирует Александра Мартыновича официальный сайт УЕФА.

В еще одном матче этой группы «Ренн» примет «Севилью». Главная интрига – сможет ли французский клуб избавиться от грустного нуля в графе «победы».

Группа «F»

«Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий на данный момент всего одно очко, точно закончит групповой раунд на последнем месте в квартете. Однако в игре против дортмундской «Боруссии», которая уже обеспечила себе выход в плей-офф, подопечным Сергея Семака будет за что сражаться. Они, конечно, приложат максимум усилий для того, чтобы хотя бы отчасти загладить вину перед болельщиками за провальный сезон в ЛЧ. 

В еще одном поединке этой группы схлестнутся итальянский «Лацио» и бельгийский «Брюгге». И ставки в этом матче будут максимально высоки: победитель квалифицируется в плей-офф Лиги чемпионов, а проигравший отправится на понижение в Лигу Европы.

Группа «G»

Матч второго тура против «Барселоны» (0:2) лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил из-за коронавируса, но сейчас должен сыграть

«Барселона» и «Ювентус» уже гарантировали себе участие в 1/8 финала. Однако их очное противостояние в последнем туре, безусловно, является событием с приставкой «топ». По разные стороны баррикад окажутся давние непримиримые соперники Лионель Месси и Криштиану Роналду – и хотя бы только это сулит великолепное зрелище. Тем более что на кону будет первое место в группе.

Киевское «Динамо» и «Ференцварош» давно утратили шансы на попадание в плей-офф ЛЧ, но в очном поединке последнего тура им будет за что бороться: ведь по-прежнему неясно, какая из этих команд займет третью строку. В игре в Будапеште, которая состоялась в конце октября, украинский клуб упустил победу, ведя по ходу игры с разницей в два мяча (2:2). Но небольшое стратегическое преимущество так или иначе на стороне динамовцев: сегодня их устроит победа, а также ничья со счетом 0:0, 1:1 или 2:2.

Группа «H»

В этом квартете перед последним туром ни одна из команд не гарантировала себе место в плей-офф, а претендентов на это на данный момент сразу три. Причем у всех их по девять очков. Третьего лишнего, который отправится в ЛЕ, должны определить «Лейпциг», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. Немецкий и английский клубы сыграют друг с другом. А французский «Пари Сен-Жермен» примет турецкий «Истанбул Башакшехир». На первый взгляд, наилучшая диспозиция у ПСЖ, но расслабляться ему явно не стоит. Чемпион Турции уже ни на что не претендует и, значит, может сыграть в свое удовольствие. А способность удивлять он показал, например, оставив ни с чем «МЮ» в Стамбуле (2:1).
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