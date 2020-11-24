Восемью матчами начнется четвертый тур футбольной Лиги чемпионов

Группа «E»

По ходу матча третьего тура «Краснодар» вел 2:0, но в результате проиграл «Севилье» со счетом 2:3

Группа «F»

Группа «G»

В прошлом туре киевское «Динамо» было близко к тому, чтобы отнять очки у «Барселоны», но все-таки уступило – 1:2

Группа «H»

После трех туров «Челси» и «Севилья» имеют по семь очков, а «Краснодар» и «Ренн» – по одному. Следовательно, сегодня коллективы из России и Франции вполне могут распрощаться даже с теоретическими шансами на выход в плей-офф. Однако эти команды, разумеется, сделают все, чтобы остаться среди соискателей путевок в 1/8 финала. Родные стены будут им в помощь. «Ренн» примет «Челси», а «Краснодар», капитаном которого является белорус Александр Мартынович, – «Севилью». В позапрошлом сезоне российская команда обыграла севильцев у себя дома в рамках группового раунда Лиги Европы (2:1). Но повторить тот успех будет очень трудно. Во-первых, «Севилья» сейчас, что называется, на ходу. А во-вторых, дела «Краснодара» совершенно не ладятся. Из семи последних поединков в ЛЧ и чемпионате России «быки» победили лишь в одном. Кроме того, еще однажды сыграли вничью и пять раз уступили. В том числе оказались ни с чем в предыдущем матче против все той же «Севильи» (2:3), которой умудрились проиграть, ведя по ходу встречи 2:0 и целый тайм действуя в численном большинстве.«Зенит» из Санкт-Петербурга, как и «Краснодар», за половину группового этапа разжился всего одним набранным баллом и сегодня тоже обязан побеждать. Но сломить сопротивление «Лацио», да еще и в гостях, – крайне непростая задача. Тем более что почти все ключевые игроки российской команды долгое время отсутствовали в расположении клуба из-за матчей Лиги наций УЕФА.Еще один поединок этой группы состоится в Дортмунде, где «Боруссия» примет бельгийский «Брюгге».В этой «пульке», как и ожидалось еще до начала групповой стадии, четко обозначились два явных претендента на выход в плей-офф и две команды, которые, скорее всего, поведут борьбу за третье место, дающее право продолжить еврокубковую кампанию в Лиге Европы. Впрочем, киевское «Динамо» и «Ференцварош» еще имеют шанс спутать карты фаворитам. Для этого сегодня команды из Украины и Венгрии должны обыграть «Барселону» и «Ювентус» соответственно. Насколько это реально, судите сами.То, что сенсации случаются, в третьем туре, в частности, доказал турецкий «Истанбул Башакшехир», на своем поле сломивший сопротивление английского «Манчестер Юнайтед» – 2:1. В турецкой прессе ту победу назвали исторической – и правильно сделали. Но если стамбульская команда возьмет три очка и на «Олд Траффорд», то это достижение, безусловно, перекроет предыдущее. Ведь на своем поле «МЮ» вдвойне опасен. Немецкий «Лейпциг», во втором туре проигравший в Манчестере 0:5, в этом сполна убедился.Один из гвоздевых поединков вечера, безусловно, состоится в Париже, где сойдутся полуфиналисты минувшего розыгрыша – ПСЖ и «Лейпциг». В матче за выход в финал ЛЧ-2019/2020 «Пари Сен-Жермен» обыграл немецкий клуб – 3:0. Но во встрече третьего тура текущего турнира, состоявшейся 4 ноября, сильнее оказался бронзовый призер чемпионата Германии – 2:1. И предсказать, чем завершится очередное соперничество, очень сложно.