Восемнадцать человек пострадали в результате нападения на детский сад в Китае

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени в одном из частных детских садов в городе Бэйлю.Оперативно прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.Пострадавших доставили в больницу для оказания им необходимой медпомощи.Следствие выясняет мотивы нападения и детали происшествия.