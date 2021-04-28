Восемнадцать человек получили ранения в результате того, что мужчина с ножом напал на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. По информации Pengpai, пострадали 16 детей и двое воспитателей. Как минимум двое детей получили тяжелые ранения.
Инцидент произошел около 14:00 по местному времени в одном из частных детских садов в городе Бэйлю.
Оперативно прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.
Пострадавших доставили в больницу для оказания им необходимой медпомощи.
Следствие выясняет мотивы нападения и детали происшествия.
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Восемнадцать человек пострадали в результате нападения на детский сад в Китае
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