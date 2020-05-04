Восемь учреждений Беларуси получат помощь на борьбу с COVID-19 по трансграничной программе

Программа трансграничного сотрудничества "Польша — Беларусь — Украина" на 2014—2020 годы, финансируемая Евросоюзом, выделит учреждениям трех стран средства на борьбу с COVID-19, сообщает БЕЛТА.

Совместный мониторинговый комитет программы одобрил выделение дополнительных 3 млн евро на финансирование проектов, реализуемых в сфере здравоохранения. Поддержку для борьбы с коронавирусной инфекцией получат больницы и центры социального обслуживания. За эти средства участники 12 трансграничных проектов смогут приобрести дополнительное оборудование или провести мероприятия для лучшего реагирования на кризисную ситуацию.

Беларусь представляют восемь бенефициаров. Дополнительную поддержку получат Брестские областные клиническая и детская больницы, Жабинковская ЦРБ, управление по образованию администрации Ленинского района Бреста. Средства предусмотрены для клинического родильного дома Минской области и клинической больницы столичного региона, в Гродно — для университетской клиники и клинической больницы скорой медицинской помощи.

В нынешней программе трансграничного сотрудничества проекты в сфере здравоохранения реализуют 30 организаций-партнеров из трех стран. Они уже получили доступ к общей сумме в размере около 24 млн евро из средств ЕС. "Эти деньги направляются на деятельность в сфере эпидемиологической безопасности, охраны здоровья матери и ребенка, борьбу с онкологическими заболеваниями, интенсивную терапию и другие нужды. Дополнительные 3 млн евро повысят эффективность работы медицинского персонала, позволят приобрести оборудование, провести новые тесты на коронавирус, а также дадут возможность сотрудничать через границы дистанционно", — подчеркнули в представительстве программы.

Программа "Польша — Беларусь — Украина" уже более 15 лет поддерживает безопасность жителей приграничных регионов трех стран. Охрана здоровья — один из приоритетов программы.