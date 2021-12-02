Восемь санаторно-курортных организаций Могилевской области прошли государственную аттестацию

Восемь из девяти санаторно-курортных организаций Могилевской области в текущем году по истечении пятилетнего срока прошли очередную государственную аттестацию, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

– Аттестация проводилась в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2006 года № 1450 «О государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций», – уточнили в центре.

Решением республиканской комиссии по государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций свой статус «санаторно-курортная организация для взрослых» и первую категорию подтвердили санаторий имени В.И. Ленина и санаторий им. К.П. Орловского; статус «санаторно-курортная организация для взрослых» и вторую категорию – санаторий «Энергетик». Две детские здравницы также подтвердили свои категории: детский санаторий «Радуга» – вторую, а детский санаторий «Свислочь» – первую. Санаторий «Чайка» подтвердил свой статус как «санаторно-курортная организация для взрослых, взрослых и детей, детей» второй категории.

– Работы, проведенные по укреплению материально-технической базы, позволили санаторию «Дубровенка» транспортного республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» повысить свою категорию со второй до первой, подтвердив статус «санаторно-курортная организация для взрослых, взрослых и детей, детей», – отметили в центре.

Там добавили, что в санатории «Шинник» ОАО «Белшина» больше внимания было уделено укреплению медицинской базы – это позволило расширить категорию граждан, принимаемых на лечение и оздоровление. Теперь у санатория статус «санаторно-курортная организация для взрослых, взрослых и детей, детей». Здравница имеет первую категорию.

Как сообщалось ранее, в первом полугодии 2021 года санаторными и оздоровительными организациями Могилевской области было реализовано 21 330 путевок – 164,4 процента к соответствующему периоду 2020 года, в том числе иностранным гражданам 1204 путевки. Выручка от реализации услуг составила 11,7 миллиона рублей (133,9 процента к январю – июню 2020 года). Заполняемость санаторно-курортных и оздоровительных организаций региона за январь – июнь составила 72,6 процента против 66,9 процента за соответствующий период прошлого года.