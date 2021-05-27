Восемь электронных мини-ярмарок вакансий пройдут 27 мая в Беларуси

Электронная ярмарка вакансий предприятий города Несвиж и Несвижского района пройдет с 10:00 до 12:00. В ней примут участие ОАО «Несвижский райагросервис» и Несвижская центральная районная больница. В это же время состоится электронная ярмарка вакансий Ляховичского района, где свои свободные рабочие места представят ОАО «Пинский автобусный парк», сельскохозяйственное ОАО «Путь новый» и ОАО «Ляховичский консервный завод». Аналогичное мероприятие с 10:00 до 12:00 планируется провести и для жителей Лунинецкого района.Несколько электронных ярмарок вакансий пройдет с 10:00 до 11:00. В Краснопольском районе восемь рабочих мест представит районный центр гигиены и эпидемиологии (требуются врач-специалист, лаборант, помощник врача-гигиениста (врача-паразитолога, врача-эпидемиолога), помощник энтомолога, фельдшер-лаборант. В Петриковском районе 21 вакансию предложит местная центральная районная больница. В Рогачевском районе также ждут на работу медиков – в мероприятии планируется участие центральной районной больницы.Электронная ярмарка вакансий Вороновского района соберет представителей девяти организаций – ОАО «Минскремстрой», УЗ «Вороновская центральная районная больница», ГУ «Вороновский районный центр гигиены и эпидемиологии», сельскохозяйственное КСУП «Мисевичи», ГУ «Республиканская психиатрическая больница Гайтюнишки», ГУ «Вороновская районная ветеринарная станция», КСУП «Дотишки», Вороновское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и ГП «Больтишки».В Минске электронная ярмарка вакансий будет носить специализированный характер – она предназначена в том числе для граждан с ограниченными возможностями. В мероприятии примут участие ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ООО «ИнсепшнИнвест», ООО «ЭкоПереработка», УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ», УП «Баркос» ОО «БелОИ» и другие. Соискателям будет предложено более 400 свободных рабочих мест.Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.