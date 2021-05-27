Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Восемь электронных мини-ярмарок вакансий пройдут 27 мая в Беларуси

Восемь электронных мини-ярмарок вакансий пройдут 27 мая в Беларуси

Восемь региональных электронных мини-ярмарок вакансий пройдут 27 мая на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.


Электронная ярмарка вакансий предприятий города Несвиж и Несвижского района пройдет с 10:00 до 12:00. В ней примут участие ОАО «Несвижский райагросервис» и Несвижская центральная районная больница. В это же время состоится электронная ярмарка вакансий Ляховичского района, где свои свободные рабочие места представят ОАО «Пинский автобусный парк», сельскохозяйственное ОАО «Путь новый» и ОАО «Ляховичский консервный завод». Аналогичное мероприятие с 10:00 до 12:00 планируется провести и для жителей Лунинецкого района.

Несколько электронных ярмарок вакансий пройдет с 10:00 до 11:00. В Краснопольском районе восемь рабочих мест представит районный центр гигиены и эпидемиологии (требуются врач-специалист, лаборант, помощник врача-гигиениста (врача-паразитолога, врача-эпидемиолога), помощник энтомолога, фельдшер-лаборант. В Петриковском районе 21 вакансию предложит местная центральная районная больница. В Рогачевском районе также ждут на работу медиков – в мероприятии планируется участие центральной районной больницы.

Электронная ярмарка вакансий Вороновского района соберет представителей девяти организаций – ОАО «Минскремстрой», УЗ «Вороновская центральная районная больница», ГУ «Вороновский районный центр гигиены и эпидемиологии», сельскохозяйственное КСУП «Мисевичи», ГУ «Республиканская психиатрическая больница Гайтюнишки», ГУ «Вороновская районная ветеринарная станция», КСУП «Дотишки», Вороновское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и ГП «Больтишки».

В Минске электронная ярмарка вакансий будет носить специализированный характер – она предназначена в том числе для граждан с ограниченными возможностями. В мероприятии примут участие ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ООО «ИнсепшнИнвест», ООО «ЭкоПереработка», УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ», УП «Баркос» ОО «БелОИ» и другие. Соискателям будет предложено более 400 свободных рабочих мест.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей МАТЮШ
Версия для печати
Новости и статьи
Гигин о встрече в Овальном зале: это было своевременно и важно
МАРТ приостановил работу магазина в Гродно
Авдонин: военные авантюры в Восточной Европе имеют целью создание благоприятных условий для функционирования финансово-долговой модели США
Первый форум отцов пройдет в Минске 19 июня
В Минском районе племянник и дядя задержаны за распространение наркотиков
Положительное сальдо внешней торговли предприятий Минпрома в I квартале составило около 550 млн долларов
Развитие Оршанского района – единственный вопрос в повестке открытого выездного заседания Витебского облисполкома в Орше
Нужно ли сдавать тест на коронавирус перед вакцинацией? Ответил врач
Шесть горняков оказались под завалами в шахте в Китае
В Слониме прошел слет юных пожарных «Спасатель-2021»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Теперь — наше время
Антонио Конте покинул пост главного тренера миланского «Интера»
Нацплан по развитию зеленой экономики в Беларуси вынесен на обсуждение
В Витебской области месяц будет действовать запрет на лов сома
Минсвязи выпускает почтовые марки из серии "Машиностроение Беларуси"
В США сотрудник железнодорожной станции расстрелял коллег
Эмери стал первым тренером в истории, выигравшим Лигу Европы четыре раза
В Индии из-за циклона "Яас" погибли пять человек
В Могилеве подвели итоги городского конкурса детского творчества «Звонкая капель»
В Минске шестилетний мальчик попал под колеса легковушки
В Могилевской области с 3 по 11 июня пройдут мобилизационные учения
мнение
Николай ЩЕКИН
Ответ на актуальные вызовы
В Плещеницкое водохранилище выпустили 300 килограммов рыбы
Восемь электронных мини-ярмарок вакансий пройдут 27 мая в Беларуси
В помощь почтальону мотодоставки ОПС Дрибин-1 Светлане Козловой – «Мобильный почтальон»
Вместе с милицией посмотрели, как поддерживается порядок в местах массового отдыха горожан
Созданное в БГПУ учебное пособие стало первым изданием по истории искусства для учащихся колледжей
Георгий Кондратьев лепит из сборной Беларуси новую команду
Государство вложило в бизнес намного больше, чем в государственный сектор и даже сельское хозяйство
Главная идея праздника последнего звонка в сельских школах на Гродненщине посвящена Году народного единства
Какие новые образовательные технологии применяют в БНТУ для подготовки высококвалифицированных специалистов инженерного профиля
Как наш корреспондент на «Ласточке» и самолете добралась в Казань и села на мель на круизном теплоходе
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Регионами прирастать будем
Андрей Савиных: Действия латышских функционеров отдаляют нормализацию отношений между нашими странами
К некоторым итогам открытого диалога по мясному производству на выездной коллегии Минсельхозпрода в Слониме
В Минске состоялась конференция, посвященная 100-летию Коммунистической партии Китая
В Минске мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 11 местах
Руководитель «Белсадпитомника» Анатолий Коренько, отмечающий 70-летний юбилей, — о пройденном пути и перспективах садоводства
Выпускник БГУ Игорь Жданов успешно руководит СШ № 3 города Рогачева
Дорожную разметку в Минске нанесут сегодня на 5 участках
В стране создадут комплексную систему поддержки внешнеэкономической деятельности
Гуморальный иммунитет после прививки против коронавируса сохраняется до двух лет, а клеточный – более долгосрочный
Народной артистке Беларуси Наталье Рудневой исполняется 70 лет
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Диктат мировой монополии
Вышедший из строя в Пружанском районе шлюз-регулятор восстановят по новым технологиям
Апофеоз глупости: рейс «Белавиа» из Минска в Барселону европейские диспетчеры развернули на полпути
Лукашенко пожелал отечественным СМИ сохранить статусность, быть всегда первыми и на высоте
Авторы
СКАНИРУЙТЕ