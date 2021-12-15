Восемь человек пострадали при пожаре в торговом центре Гонконга

Согласно информации новостного портала Dimsum Daily, из ТЦ к этому времени эвакуированы около 165 человек. Еще примерно 100 находятся на открытой платформе в районе пятого этажа и 350 – в зоне крыши.В настоящее время известно о восьми пострадавших.Пожар вспыхнул в обеденный перерыв в здании Всемирного торгового центра (World Trade Center), находящемся в оживленном районе Козуэй-бэй на острове Гонконг. Первые сообщения о возгорании поступили в 12:37 (07:37 по минскому времени). Пожарные присвоили огню третий уровень из пяти.Отмечается, что огонь мог возникнуть в технической комнате на первом этаже, откуда пожар распространился на строительные леса.