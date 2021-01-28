Такое мнение первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк высказал во время гранд-финала республиканского конкурса "Студент года – 2020", который проходит в эти минуты в Минском городском дворце культуры:
Архивное фото
– Кто такой «Студент года»? Он прекрасно учится, обладает уникальными коммуникативными навыками. Но самое главное, это лидер, который участвует в студенческом самоуправлении своего университета, в деятельности самых разных общественных формирований и, самое главное, готов созидать, готов делать что-то конкретное во благо развития своего учреждения высшего образования и в целом страны. На сегодняшний день это очень важно – актуализация всех патриотических аспектов воспитания и в целом формирование у студентов активной жизненной позиции. И важно, что та вертикаль, которая выстроена в системе высшего образования (администрация вуза, студенческое самоуправление и непосредственно сами студенты), сегодня работает. Конкурс показывает, что, если молодой человек хочет проявить себя, у него есть такой шанс.
Опубликовано:
505
Воронюк: конкурс «Студент года» определяет портрет современного белорусского студента
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ