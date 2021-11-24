Воронович: в обновленном Законе «О туризме» постарались максимально ответить на три блока острых вопросов

В обновленном Законе «О туризме» постарались максимально ответить на три блока вопросов, которые остро возникли и сохраняются в отрасли в последнее время. Речь о разделении ответственности туроператоров и турагентов, введении механизма ответственности туроператора и защите потребителей, идеологической составляющей в экскурсионной работе – важно, чтобы факты не искажались.

– Меняется туризм во всем мире, и сама жизнь показывает, что правила работы бизнеса нужно пересматривать, что турист нуждается в дополнительных гарантиях, в понятном алгоритме действий в случае форс-мажора, чтобы поездка состоялась. Посмотрите: в ООН заявляют о глобальном кризисе в туризме и все дальше отодвигают сроки восстановления мировой сферы гостеприимства – речь уже идет о 2,5–4 годах. И мы не можем не учитывать общие тенденции, действовать по старым правилам в момент, когда особенно нужны и важны изменения, – подчеркнула директор Департамента по туризму Минспорта и туризма Ирина Воронович.

Напомним, 11 ноября Президент подписал обновленный Закон «О туризме». Напомним, работа над документом шла долгое время, но активизировалась в 2018-м после банкротства туроператора «Натали Турс». Тогда же остро возник вопрос незащищенности туристов и турагентов перед не всегда честными партнерами и непреодолимыми обстоятельствами. Механизмы защиты и урегулирования споров как раз-таки и заложены в новом документе. У игроков рынка и путешественников есть чуть больше года, чтобы внимательно изучить его и подготовиться к нововведениям. Ведь заработают они с января 2023-го. С 2024-го надо будет предоставлять сведения в реестр субъектов туристической деятельности через единый портал электронных услуг.

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