Воронович: в Беларуси есть туркомплексы, которые позволят хорошо отдохнуть зимой

В Беларуси есть туркомплексы, которые позволят хорошо отдохнуть зимой. Таким наблюдением во время пресс-конференции в пресс-центре Белта поделилась директор Департамента по туризму Минспорта и туризма Ирина Воронович.







– У белорусов есть возможность прочувствовать зиму, не в каждой стране можно просто покататься на лыжах. Снег зимой в любом случае у нас найдется – наши зимние комплексы современны, смогут при необходимости сделать искусственный снег, – обратила внимание Ирина Воронович.

Специалист напомнила, куда можно обратиться за зимними развлечениями – в «Силичи», «Раубичи», «Якутские горы», «Солнечную долину». В регионах тоже можно найти похожие комплексы, пусть и попроще, например, в Мозыре. Спрос на их услуги в выходные дни заметно возрастает.

– Там можно не только покататься на лыжах, сноуборде, коньках, но и посетить сауну, баню, тренажерный зал – получится отдохнуть всей семьей и найти каждому развлечение по интересам в одном месте. Плюс вкусно перекусить, – отметила представитель Минспорта.

Ирина Воронович напомнила и еще об одном варианте времяпрепровождения зимой – речь о посещении театров и музеев.

Особое место в период пандемии занимает отдых в санаторно-курортных организациях и в агроусадьбах.

– Уверена, у белорусов есть возможность хорошо отдохнуть зимой и насладиться природой и красотой, – поделилась мнением Воронович. – Сейчас очень много новогодних программ. Например, связанных с посещением резиденции или домика Деда Мороза. Считаю, каждый белорус обязан съездить в Беловежскую пущу и встретиться со сказочным персонажем.

Впрочем, есть и те, кому хочется моря и тепла. В топе направлений, как и летом, Турция и Египет.

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