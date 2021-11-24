Воронович: после введения механизмов ответственности туроператоров туры подорожают до 5 долларов в эквиваленте

В результате принятия обновленного Закона «О туризме» вырастет ответственность туроператоров, как и уровень защиты потребителей. Таким мнением с журналистом sb.by поделилась директор департамента по туризму Минспорта и туризма Ирина Воронович.

В частности, туроператорам предлагают определиться с вариантом фингарантий для туристов – речь о страховке, банковской гарантии и фонде ответственности при турсоюзе. Впрочем, компания может остановиться сразу на нескольких вариантах.

– Успокою тех, кого во время обсуждений закона запугали удорожанием путевок. Мы неоднократно просчитывали вместе с бизнесом, что после введения механизмов ответственности стоимость тура поднимется до 5 долларов в эквиваленте, – озвучила сумму Ирина Воронович. – С учетом того, что фонд ответственности могут формировать участники бизнес-союзов, вполне возможно, что в стране появится еще несколько ассоциаций. В результате вырастет конкуренция, повысятся стандарты работы.

Напомним, 11 ноября Президент подписал обновленный Закон «О туризме». Напомним, работа над документом шла долгое время, но активизировалась в 2018-м после банкротства туроператора «Натали Турс». Тогда же остро возник вопрос незащищенности туристов и турагентов перед не всегда честными партнерами и непреодолимыми обстоятельствами. Механизмы защиты и урегулирования споров как раз-таки и заложены в новом документе. У игроков рынка и путешественников есть чуть больше года, чтобы внимательно изучить его и подготовиться к нововведениям. Ведь заработают они с января 2023-го. Разве что с 2024-го надо будет предоставлять сведения в реестр субъектов туристической деятельности через единый портал электронных услуг.

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