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  2. Вора в Бобруйске помог найти забытый им на месте преступления пакет

Вора в Бобруйске помог найти забытый им на месте преступления пакет

Житель Бобруйска обнаружил, что из его хозпостройки пропало две упаковки пеноплекса, и обратился в милицию. Старый замок на двери сарая выполнял лишь декоративную функцию, так что злоумышленник без труда проник внутрь помещения, где хозяин хранит строительные материалы. Потерпевший также рассказал, что обнаружил возле забора черный пакет с мужскими туфлями.


Как сообщает Госкомитет судебных экспертиз Республики Беларусь, после обработки найденной обуви дактилоскопическим порошком специалист Бобруйского межрайонного отдела ГКСЭ выявил и изъял на каблуке след пальца руки.

– При сверке следа по базе дактилоскопического учета «АДИС» эксперты УГКСЭ по Могилевской области установили, что он оставлен 42-летним местным жителем, который ранее привлекался к уголовной ответственности и не так давно освободился из мест лишения свободы, – говорится  в сообщении.

Вора задержали. Часть похищенного он уже успел продать. Также выяснилось, что хозяин дома и злоумышленник знакомы и накануне вместе распивали спиртное у потерпевшего. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Фото: Госкомитета судебных экспертиз РБ
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