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Вор уснул на месте преступления и попал в тюрьму

В английском городе Кентербери, графство Кент, в магазине нашли спящего вора. По информации Daily Star, злоумышленник предстал перед судом и оказался в тюрьме.

Фото: Kent Police

Прохожий заметил, что дверь в один из магазинов города взломана, и вызвал полицию. Приехавшие на место стражи порядка обнаружили в помещении спящего на полу 26-летнего бездомного Уильяма Уиллетта.

Возле уснувшего на месте инцидента мужчины находились нож и сумка с похищенными товарами. Снаружи здания была обнаружена еще одна сумка, в которой лежали украденные из автомобилей в разных районах города планшет, спутниковый навигатор и мобильный телефон.

Электроприборы, которые он, вероятно, вынес из магазина ранее в ту же ночь, так и не нашли.

Во вторник, 17 марта, Уиллетт признал в суде вину в серии преступлений и был приговорен к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения. Стражи порядка по ДНК установили причастность мужчины к краже экипировки для скейтбординга стоимостью 375 фунтов из машины в городе Витстабл, графство Кент, в декабре 2018 года.

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