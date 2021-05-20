Сегодня заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко посетил Мядельский район Минской области. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Фото: sovrep.gov.by
В агрогородке Нарочь Анатолий Исаченко провел личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц, а также прямую телефонную линию. Были рассмотрены вопросы, касающиеся жилищных правоотношений.
Зампредседателя Совета Республики также встретился с руководством Мядельского районного исполнительного комитета, посетил Нарочскую среднюю школу №1, где пообщался с представителями педагогического и ученического коллективов.
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Вопросы жилищных правоотношений обсуждались на личном приеме у Исаченко
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