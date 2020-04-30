Вопросы поступления и использования иностранной безвозмездной помощи обсудили на совещании у Президента



Глава государства отметил, что в целях снижения нагрузки на бюджет по его поручению в 2018 году Правительство совместно с Управлением делами утвердило комплекс мер по привлечению помощи:

— Его реализация уже дала результат, наметился определенный рост таких финансовых поступлений из-за рубежа. Только за последние 3 года их общий объем составил около 240 млн долларов. Мы видим активизацию наших западных партнеров, различных фондов и ассоциаций по финансированию так называемых гуманитарных проектов. Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем!

Глава государства напомнил об истории вопроса:

— Вообще такой порядок жесткого контроля поступления и распределения гуманитарной помощи появился после того, как мы заметили, что на гуманитарной помощи в свое время выросла наша оппозиция так называемая. Жила неплохо. Фактически ее деятельность антигосударственная, особенно в то время, финансировалась из-за рубежа по линии гуманитарной помощи. Я посчитал, что это неправильно, когда политическую деятельность финансируют из-за рубежа спонсоры по линии гуманитарной помощи и установил определенный порядок, честный и открытый. Если это гуманитарная помощь и она идет на определенные цели, к примеру, здравоохранение, физкультуру, спорт, здоровье людей и так далее, чернобыльские проекты, все до копейки должно поступить чернобыльцам, спортсменам, в здравоохранение.

Президент подчеркнул, что Беларусь открыта для финансирования, направленного на социальные цели. В частности, на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, оказание медицинской помощи, поддержку малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров, детей. Александр Лукашенко заверил:

— Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции на объемы гуманитарной помощи. Но средства должны доходить до конкретного получателя, а ни в коем случае не ”растворяться“ по дороге.

По словам Президента, на данный момент треть поступлений прямой социальной направленности не имеет. К примеру, часть средств идет на укрепление материально-технической базы отдельных организаций, оплату их общехозяйственных расходов:

— Мы такую деятельность льготировать прекратили несколько лет назад. И я думаю, что нам ни в коем случае нельзя что-то менять.

Что касается совершенствования регулирования поступления иностранной безвозмездной помощи, то на этот счет подготовлен проект соответствующего Декрета Президента. Глава государства отметил, что отдельные его нормы существенно меняют действующие механизмы регистрации помощи. Поэтому внесенные предложения требуют всесторонней оценки и обсуждения. Участникам совещания Президент адресовал ряд конкретных вопросов:

— Во-первых, насколько оптимальным является предложенный механизм принятия решений по регистрации помощи, освобождении ее от налогообложения и согласовании целей использования? Не содержит ли этот порядок излишнего бюрократизма? Во-вторых, чем обосновывается размер вводимой платы за регистрацию помощи? То есть если помощь поступает, мы вводим какую-то долю маленькую процента за регистрацию, оформление этой помощи и подготовку документов по льготированию. Что планируется поменять в работе Департамента по гуманитарной деятельности? Третье, участвуют ли наши местные органы в работе с иностранной помощью, проводят ли оценку эффективности ее использования? Как их деятельность прописана в проекте Декрета? Вот местные органы власти обязательно надо подключить к этому вопросу. Может, даже не перегружать губернаторов. Справятся председатели гор- райисполкомов на местах и главы администраций в крупных городах. В-четвертых, насколько результативен контроль со стороны государства за поступлением и использованием помощи? Не требуется ли нам ввести какие-то дополнительные меры для предупреждения ее нецелевого использования? Меры должны быть жесточайшими. Если ты получил гуманитарную помощь из-за рубежа и те, кто предоставляет эту гуманитарную помощь в основном люди порядочные, они хотят, чтобы эта помощь дошла до адресата, и если эта помощь растворяется по дороге, за это должна быть жесточайшая ответственность.

Александр Лукашенко убежден, что предложенные изменения не повлекут за собой каких-либо серьезных негативных последствий:

— Я знаю, что многие из вас переживают за то, что если мы какую-то сотую долю процента введем за регистрацию или очень жестко будем ее контролировать, уменьшится поток такой гуманитарной помощи. Тогда и не надо нам такая помощь. Все должно быть честно, принципиально и порядочно. Вы же знаете, что в основном западные страны оказывают такую помощь. Они всегда и везде, на всех уровнях декларируют: никакой коррупции. Все должно быть честно, порядочно и доходить до адресата. Вот мы это и должны сделать. Но полностью дебюрократизировать этот процесс.

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